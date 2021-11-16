Облздрав опроверг информацию о нехватке мест в ковидных реанимациях

Нехватки мест в ковидных реанимациях нет Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области нет нехватки мест в реанимациях для пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов. Однако он не уточнил общее их число. В настоящее время в реанимациях в ковидных госпиталях находятся 389 волгоградцев.

- Я не подтверждаю информацию о дефиците коек в реанимациях. Однозначно их больше, чем 389, - подчеркнул зампредседателя облздрава.

На сегодняшний день от коронавируса лечатся 11 032 жителя Волгоградской области, из них 5810 пациентов находятся в инфекционных стационарах. В ковидариях остается запас свободных коек, всего в инфекционках развернуто 7 461 место.