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Здоровье16 ноября 2021 11:42

Облздрав опроверг информацию о нехватке мест в ковидных реанимациях

На сегодняшний день медики борются за жизни 389 волгоградцев с коронавирусом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Нехватки мест в ковидных реанимациях нет

Нехватки мест в ковидных реанимациях нет

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области нет нехватки мест в реанимациях для пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге оперативного штаба заявил заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов. Однако он не уточнил общее их число. В настоящее время в реанимациях в ковидных госпиталях находятся 389 волгоградцев.

- Я не подтверждаю информацию о дефиците коек в реанимациях. Однозначно их больше, чем 389, - подчеркнул зампредседателя облздрава.

На сегодняшний день от коронавируса лечатся 11 032 жителя Волгоградской области, из них 5810 пациентов находятся в инфекционных стационарах. В ковидариях остается запас свободных коек, всего в инфекционках развернуто 7 461 место.