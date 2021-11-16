Волгоградские и московские врачи обменяются опытом лечения и реабилитации беременных с COVID-19

Врачи обменяются опытом лечения коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника, 15 ноября, в Волгоградской области начала работу выездная бригада московских врачей, которая поможет коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом накануне заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. О том, чем именно будут занимается столичные медики, на брифинге 16 ноября рассказал зампредседателя комитета здравоохранения по Волгоградской области Николай Алимов. Облздрав еще в октябре официально озвучил просьбу организовать такой выезд для обмена опытом.

- Это прекрасная практика. У нас прекрасные взаимоотношения с Минздравом. Волгоградская область – 18 субъект, куда выезжают федеральные специалисты. На первом месте – обмен опытом, - прокомментировал Николай Алимов. – Мы не раз своих специалистов направляли в Москву, в федеральные учреждения, чтобы посмотреть, как там работает служба реанимации, ковидные отделения. Теперь хотим, чтобы специалисты посмотрели, как мы работаем, нашу тактику. Мы должны обмениваться опытом.

Особый акцент сделают на акушерство и гинекологию, реанимацию пациентов.

- Нас интересует лечение и реабилитация беременных женщин. Это особая категория, относится к группе высокого риска, - отметил Николай Алимов.