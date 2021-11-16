Вакцину «Спутник Лайт» привезут в Волгоградскую область

В большинстве пунктов остался только двухкомпонентный "Спутник V". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Комитет здравоохранения Волгоградской области подтвердил дефицит вакцины «Спутник Лайт» в регионе. Поставку очередной партии препарата в Волгограде ожидают на этой неделе, рассказал на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

- Этой вакцины у нас очень мало осталось. Минздрав сегодня проводил селектор, где обещает поставки очередной партии «Спутник Лайт» уже на этой неделе , - ответил на вопрос журналиста Николай Алимов.

В основном ищут этот препарат те, кто хочет пройти ревакцинацию от коронавируса. Преимущество «Спутник Лайт» в том, что его не нужно вводить повторно. В Волгограде вакцина исчезла из прививочных пунктов уже давно. Некоторые горожане специально ездили в область, обзванивая ЦРБ в поисках мест, где еще остался «Лайт». В облздраве подчеркивают, что ревакцинироваться можно всеми разрешенными в стране вакцинами от ковида, а не только этой.