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Общество16 ноября 2021 11:32

Вакцину «Спутник Лайт» привезут в Волгоградскую область

Очередная партия дефицитного препарата должна прийти в регион на этой неделе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В большинстве пунктов остался только двухкомпонентный "Спутник V".

В большинстве пунктов остался только двухкомпонентный "Спутник V".

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Комитет здравоохранения Волгоградской области подтвердил дефицит вакцины «Спутник Лайт» в регионе. Поставку очередной партии препарата в Волгограде ожидают на этой неделе, рассказал на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

- Этой вакцины у нас очень мало осталось. Минздрав сегодня проводил селектор, где обещает поставки очередной партии «Спутник Лайт» уже на этой неделе , - ответил на вопрос журналиста Николай Алимов.

В основном ищут этот препарат те, кто хочет пройти ревакцинацию от коронавируса. Преимущество «Спутник Лайт» в том, что его не нужно вводить повторно. В Волгограде вакцина исчезла из прививочных пунктов уже давно. Некоторые горожане специально ездили в область, обзванивая ЦРБ в поисках мест, где еще остался «Лайт». В облздраве подчеркивают, что ревакцинироваться можно всеми разрешенными в стране вакцинами от ковида, а не только этой.