В Волгограде пожарные больше часа тушат двухэтажный жилой дом-памятник

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Во вторник, 16 ноября, в 10.56 часов жители улицы Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда сообщили в экстренные службы о серьезном пожаре. Вспыхнула крыша двухэтажного жилого дома-памятника №11А. Верхняя часть постройки деревянная, поэтому огонь быстро охватил площадь порядка 20 квадратных метров. Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на место выехали пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

- На улице Пугачевской происходит горение кровли двухэтажного жилого здания. На месте работают спасатели. По предварительным данным погибших и пострадавших нет, - добавили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сам дом был построен и заселен в 1863 году. Выстоял в годы войны. Стены дома - бревенчатые, но люди укрепляли постройку силикатным кирпичом. Дом считается объектом культурного наследия.

Спасатели локализовали пожар в 12.24 часов. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Им предстоит разобрать крышу здания, чтобы полностью затушить пламя.

Пока причина ЧП устанавливается.