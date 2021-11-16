Волгоградцам начали выдавать сертификаты о вакцинации нового образца

Волгоградцам, не пользующимся госуслугами, начали выдавать ковид-паспорта в офисах "Мои документы" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области с 16 ноября начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса нового образца. Жители региона могут получить бумажные ковид-паспорта в центрах и офисах «Мои документы». Как рассказали «КП-Волгоград» в МФЦ региона, волгоградцы могут получить сертификаты об иммунизации от COVID-19, справку о медотводе или перенесенном коронавирусе.

- Выдача бумажных ковид-паспортов введена для тех, кто не пользуется или не имеет технической возможности пользоваться порталом госуслуг. Новый документ включают в себя более обширную информацию, чем содержали сертификаты о вакцинации более раннего вида, - подчеркнули в МФЦ.

Для получения бумажного сертификата о вакцинации в офис «Мои документы» нужно взять паспорт, при возможности СНИЛС и полис ОМС. Также документ можно получить по письменной доверенности с указанием всех реквизитов. В организации добавили, что переболевшими ковидом признаются только те волгоградцы, которые получали положительные ПЦР-тесты в официальных лабораториях.