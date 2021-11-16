Лишить лицензий две УК решили в Волгограде

Две УК уже лишились более полусотни домов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Лицензионная комиссия Волгоградской области на заседании 15 ноября решила запустить процесс аннулировании лицензий еще у двух управляющих компаний - ООО «УК Жилищный стандарт» и ООО «УК Управление жилым фондом». Инспекция государственного жилищного надзора региона обратится в суд с соответствующими заявлениями. Обе УК за многочисленные нарушения уже лишили более 15% обслуживаемых домов, сообщили в региональном госжилнадзоре.

- За допущенные нарушения лицензиаты не раз привлекались к административной ответственности, - отмечают в инспекции.

Управкомпании не выполняли своих обязанностей, уклонялись от проверок, получали штрафы. Согласно Жилищному кодексу РФ, если за год УК и/или должностным лицам назначили наказание за уклонение от проверок три и более раз, из реестра управляющей организации исключают дома, о которых идет речь. Так «УК Жилищный стандарт» уже лишилась 38 многоквартирных домов, «УК Управление жилым фондом» - 16. Общая площадь таких домов превысила 15% от находившихся в управлении и этого достаточно для запуска процедуры аннулирования лицензии.