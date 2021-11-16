Под Волгоградом за рулем «семерки» поймали пьяного школьника

В ночь на 16 ноября на трассе в Палласовском районе Волгоградской области инспекторы ДПС остановили для проверки документов «ВАЗ-2107», за рулем которого находился пьяный школьник. Юноше 17 лет, но уже не в первый раз попадался в таком состоянии полицейским. Более того, состоит на учете ПДН и за свою короткую жизнь уже успел нарушить закон, в том числе уголовный кодекс. Родителей не раз призывали взяться за сына, но безрезультатно – он и на этот раз умудрился угнать у родственников машину.

- В настоящее время полицейскими собран материал на возбуждение уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Составлен административный протокол. Автомобиль нарушителя, принадлежащей его семье, помещен на стоянку ГИБДД, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Стражи порядка предупреждают родителей: им также грозит ответственность за подобные правонарушения со стороны отпрысков. Взрослых могут оштрафовать на приличную сумму (до 30 тысяч рублей),а владельца машины, на которой поймают пьяного подростка, могут лишить прав.