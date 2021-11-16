Большинству волгоградцев не хватает своей зарплаты

Волгоградцы признались, что живут от зарплаты до зарплаты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Волгограда не хватает своей зарплаты, чтобы чувствовать себя комфортно. К такому выводу пришли аналитики «Авито» и «GigAnt». Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на исследования, зарплаты не хватает 67% волгоградцев. 28% респондентов отметили, что к их заработку ежемесячно необходимо дополнительно получать еще как минимум 30 тысяч рублей, чтобы покрыть все расходы домохозяйства.

Волгоградцам приходится искать разные варианты увеличения доходов. Кто-то экономит и сокращает траты, 54% жителей города материальное состояние пытаются улучшить за счет подработок. Мужчины для этого в основном начинают заниматься ремонтом, строительством или идут в такси. Женщины в качестве дополнительной работы выбирают переводы, копирайтинг, сферу красоты или становятся продавцами.