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Общество16 ноября 2021 8:57

Большинству волгоградцев не хватает своей зарплаты

Почти каждый второй житель Волгограда вынужден искать подработку
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградцы признались, что живут от зарплаты до зарплаты.

Волгоградцы признались, что живут от зарплаты до зарплаты.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Волгограда не хватает своей зарплаты, чтобы чувствовать себя комфортно. К такому выводу пришли аналитики «Авито» и «GigAnt». Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на исследования, зарплаты не хватает 67% волгоградцев. 28% респондентов отметили, что к их заработку ежемесячно необходимо дополнительно получать еще как минимум 30 тысяч рублей, чтобы покрыть все расходы домохозяйства.

Волгоградцам приходится искать разные варианты увеличения доходов. Кто-то экономит и сокращает траты, 54% жителей города материальное состояние пытаются улучшить за счет подработок. Мужчины для этого в основном начинают заниматься ремонтом, строительством или идут в такси. Женщины в качестве дополнительной работы выбирают переводы, копирайтинг, сферу красоты или становятся продавцами.