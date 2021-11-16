В Волгоградской области ночные заморозки достигнут -11 градусов

Температура ночью опустится до -11 мороза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 17 ноября, в Волгоградской области ожидаются сильные ночные заморозки. По прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, температура опустится до -11 градусов холода, но это будет только в темное время суток.

Как сообщили «КП-Волгоград» в гидрометцентре, завтра на территории области днем будет 0...+5°, а вот ночью -2...-7º, местами до -11º. Ветер морозный, в некоторых районах очень сильный – до 13 метров в секунду. Из-за резких перепадов температур вероятны туманы и изморозь.

В Волгограде 17 ноября будет потеплее: ночью -4...-6°, днем +1...+3°. Осадков не будет, ветер максимум до 8 метров. Отметим, что синоптики обещают похолодание.