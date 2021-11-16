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Происшествия16 ноября 2021 7:50

Грудной ребенок пострадал в ДТП в Волжском

В городе-спутнике произошла авария с участием двух «Лад»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 15 ноября, в Волжском произошла авария, в которой пострадал грудной ребенок. В 11.00 на улице Карла Маркса 80-летний водитель за рулем «Лады Калина» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую в попутном направлении «Ладу Веста». Ею управлял 30-летний мужчина. О происшествии «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП пострадал полугодовалый ребенок, с травмой его увезли в больницу.