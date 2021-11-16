30-й шлюз Волгоградского гидроузла ремонтируют по уникальной технологии

Открыли шлюз началось в 1959 году. Фото: АВО

На Волгоградском гидроузле идет реконструкция шлюза №30. Впервые в России здесь заменят сразу пару двустворчатых ворот на действующем объекте высоконапорных гидросооружений. Уникальная технология, которую предложила компания «Специальные сварные металлоконструкции», позволит в два раза сократить сроки ремонта. За операцией вместе с разработчиками проекта следил губернатор Андрей Бочаров, сообщили в администрации Волгоградской области.

- Такого уникального решения не было ни на одном гидроузле ни в советское время, ни сейчас: меняют одновременно две створки ворот. Благодаря этому мы абсолютно не заходим в период, когда идет навигация, и сокращаем сроки работ на 8 месяцев, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Обычно замена ворот идет в два этапа. Сначала в шлюзе меняют верхние ворота массой 450 тонн, через полгода - нижние, которые весят 710 тонн. Для этого пришлось бы на полтора года остановить пропуск судов. Специалисты решили этот вопрос, применив новую технологию. Работает на объекте волгоградское ООО «ССМ». Одни ворота уже заменили, сейчас меняют нижние. После нужно будет смонтировать навесное оборудование. Завершится реконструкция шлюза в 2022 году.