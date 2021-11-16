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Общество16 ноября 2021 7:02

В Волгоградской области от коронавируса скончался настоятель двух храмов

На 42-м году умер иерей Игорь Секрета
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Калачевская епархия

Фото: Калачевская епархия

В Волгоградской области COVID-19 унес жизнь священника. От коронавируса скончался иерей Игорь Секрета, рассказали «КП-Волгоград» в Калачевской епархии. Клирик был настоятелем храма Святой равноапостольной княгини Ольги и плавучего храма «Святитель Иннокентий» в Пятиморске. Ему был 41 год.

Игорь Секрета является выпускником богословского факультет Царицынского православного университета. Был клириком кафедрального Свято-Никольского храма в Калаче-на-Дону.

- За последние семь лет трудами отца Игоря в поселке Пятиморске был воздвигнут большой храм в честь святой княгини Ольги, - отметили в Калачевской епархии.