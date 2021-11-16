Под Волгоградом браконьеру грозит 2 года тюрьмы за электроудочку

58-летний житель Ленинского района Волгоградской области рискует получить 2 года тюрьмы за браконьерство. Мужчину поймали сотрудники ГАИ вместе с работниками Нижневолжского отдела охраны водных ресурсов Инспекторы остановили машину подозреваемого на магистрали «Ленинск-Покровка», а багажнике нашли надувную лодку и почти 350 штук рыбы частиковых пород.

- Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что выловил данную рыбу на ерике Петлеватый при помощи самодельной электроудочки. Незаконную добычу и приспособления для браконьерского вылова полицейские изъяли, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело, если это случится ему грозит до двух лет колонии.