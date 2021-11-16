«Единая Россия» назначила Владимира Марченко мэром Волгограда

После ухода Лихачева в госдуму мэром стал вице-губернатор, пока временно. Фото: АВО

В Волгограде подходит к финалу конкурс на должность главы Волгограда. Из семи кандидатов в мэры отборочная комиссия оставила лишь троих. Одного из них согласовали накануне на заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». Интриги, по сути, не было. Партийцы единогласно поддержали кандидатуру нынешнего врио главы Волгограда и экс-вице-губернатора Владимира Марченко, сообщили в пресс-службе «ЕР».

- Мы уверены, что он справится с поставленными задачами, поэтому сегодня единогласно поддержали его кандидатуру. Будет соблюдена процедура – решение президиума мы направим на рассмотрение во фракцию «Единой России» в городскую Думу, - рассказал секретарь областного отделения Сергей Горняков.

Окончательное решение, кто станет следующим мэром Волгограда, должны принять депутаты гордумы. Помимо Марченко среди претендентов бизнес-леди Анна Манчуковская и глава администрации Тракторозаводского района Игорь Романов. Решение примут 17 ноября.