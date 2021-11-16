Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 6:23

Волгоградский Роспотребнадзор арестовал крупную партию немаркированных сигарет

Продавцам опасного табака грозит суд
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко

Волгоградский Роспотребнадзор продолжает бороться с продавцами табачных изделий сомнительного качества. За последнее время в городе-герое изъяли 4842 пачки немаркированных сигарет. Вообще по закону ни перевозить, ни торговать таким товаром нельзя – это незаконно. Нечестным предпринимателям в некоторых случаях грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность.

Опасные товары нашли в павильонах по улицам Колосовая №13, 64-ой Армии №111, Краснополянская №2А, 8-й Воздушной Армии №58. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора, на каждого предпринимателя завели административное производство, товар арестовали. Все материалы переданы для рассмотрения в суд.