Волгоградский Роспотребнадзор арестовал крупную партию немаркированных сигарет

Волгоградский Роспотребнадзор продолжает бороться с продавцами табачных изделий сомнительного качества. За последнее время в городе-герое изъяли 4842 пачки немаркированных сигарет. Вообще по закону ни перевозить, ни торговать таким товаром нельзя – это незаконно. Нечестным предпринимателям в некоторых случаях грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность.

Опасные товары нашли в павильонах по улицам Колосовая №13, 64-ой Армии №111, Краснополянская №2А, 8-й Воздушной Армии №58. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора, на каждого предпринимателя завели административное производство, товар арестовали. Все материалы переданы для рассмотрения в суд.