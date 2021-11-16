В Волгограде в ТРК 7 звезд решили закрыть кинозалы

Фото: instagram кинотеатра "Трактор".

- С огромным сожалением сообщаем вам, что кинотеатр «Трактор» приостановил свою деятельность, так как ТРК «7 Звезд» отказался продлевать договор аренды с кинотеатром. Администрация отдела аренды заявила, что в торгово-развлекательном комплексе кинотеатр не нужен, - такой печальный пост появился в пабликах кинотеатра «Трактор» в понедельник, 16 ноября. Владельцы кинозалов расстроены, но говорят, что сдаваться не собираются и постараются сделать все, чтобы у жителей северной части города была возможность сходить в кино в своем районе.

- Мы боремся! И будем бороться до последнего, - предупреждают предприниматели, которых выселяют из ТРЦ. По их словам, администрация «7 звезд» непреклонна и на компромисс не идет. В то время как в Тракторозаводском районе это единственный кинотеатр, и он пользовался популярностью у местных жителей. Сейчас администрация торгово-развлекательного центра завесила территорию бывшего кинотеатра баннерами с информацией «Скоро открытие нового магазина».

- В ТЗР и так гулять негде, хоть район и большой, однозначно кинотеатр нужен. Дальше уже пусть жители решают, хотят они ходить в кино или нет, - говорят жители района.

- Вообще некуда будет сходить! Одни шмотки и поликлиники! – соглашаются тракторозаводчане.