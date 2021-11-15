Все, у кого есть дети, его знают: в Волгограде спасают главного врача детской клиники с 80% поражения легких

Александр Ширяев в тяжелом состоянии. Фото: клиника "Маргоша".

Несмотря на то, что медики – одни из первых, кто сделали прививку от коронавируса, победить опасную болезнь тяжело даже им. В Волгограде врачи реанимации 5-й больницы спасают Александра Ширяева - отоларинголога, главного врача детской клиники «Маргоша». Он оказался в ковидном госпитале, заразившись коронавирусом. Сейчас родители маленьких пациентов Александра Ширяева активно просят сдать кровь, чтобы помочь спасти их любимого доктора.

- Прошу откликнуться тех, у кого первая отрицательная группа крови. Очень хороший человек, замечательный доктор находится в реанимации в 5-й больнице с 80% поражения легких. Кровь можно сдать на станции переливания крови для Ширяева Александра Юрьевича. Я думаю, все, у кого есть дети, знают его, - призывает одна из волгоградских мам.

В августе Александру Ширяеву исполнилось 40 лет. Он врач первой категории, работает уже 15 лет, заведует ЛОР-отделением клиники и является главным врачом. Его выздоровления ждут родные, жена, дети.

Сегодня стало известно о смерти от коронавируса другого волгоградского врача, 59-летней Аллы Статун. Она умерла от последствий ковида 14 ноября 2021 года. Несмотря на то, что врач была вакцинирована (об этом заявил облздрав), женщина попала в ковидный госпиталь с 80% поражения легких.