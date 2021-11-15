Бывшего заместителя главы района Волгоградской области ждет суд

Материалы уголовного дела были переданы в Николаевский районный суд Фото: Виктор Гусейнов

Прокуратура утвердила обвинение на первого заместителя главы Николаевского района Волгоградской области. Александр Афанасьев является фигурантом уголовного дела за халатность при реализации госпрограммы. В ноябре 2019 года чиновник заключил муниципальные контракты с коммерческой организацией на выполнение проектно-изыскательских работ строительства биологической очистки канализационных стоков в Николаевске, реконструкции сетей канализации, канализационной станции на улице Мира и напорного коллектора в селе Очкуровка. Также по контракту была запланирована реконструкция системы водоснабжения в Николаевске.

Все работы должны были завершиться к 20 декабря 2019 года. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, их стоимость превышала 20 миллионов рублей, которые выделялись в рамках софинансирования подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области».

- В силу занимаемой должности первый заместитель главы района должен был контролировать выполнение условий указанного документа, а подписывать акты приемки выполненных работ вправе был только после получения положительного заключения государственной экспертизы. Данное условие было прописано в первом пункте контракта и именно на него подозреваемый «закрыл глаза», - отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.

22 ноября 2019-го Александр Афанасьев подписал все документы, а деньги были переведены подрядчику. А спустя полтора месяца было получено отрицательное заключение госэкспертизы. И до сих пор все работы не были выполнены. После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело, которое расследовал Николаевский межрайонный Следственный отдел СУ СКР по региону. Вину чиновник не признает. Материалы дела были направлены в районный суд.