65 километров федеральных трасс и три моста отремонтировали в Волгоградской области

Ремонт идет на всех направлениях. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2021 году в Волгоградской области отремонтировали 65 километров федеральных автодорог Р-22 «Каспий», А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Обновили на трассах и три моста, сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

На ростовской трассе капитально отремонтировали четыре участка общей протяженностью 35 километров. Перед обновлением асфальта специалисты укрепили основание. Кроме того, на этом направлении появились линии освещения протяженностью более 2 километров, новые барьерное ограждение, дорожные знаки и разметка.

В Светлоярском районе заменили асфальт на 10-километровом участке трассы Р-22 подъезд к Элисте. На участке трассы с 36 по 46 километр установили тысячу метров оcевого барьерного ограждения, обустроили 18 остановок и пешеходный переход со светопроекцией.

Капитальный ремонт 14-километрового участка московской трассы начался в этом году во Фроловском районе. С 824-го по 838-й километр федеральную дорогу расширят до четырех полос. Сейчас дорожники делают основание для новых полос, после чего уложат трехслойный асфальтобетон и обустроят трассу.

- В результате пропускная способность участка увеличится с 2,5 до 8 тысяч автомобилей в час. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2023 год, - рассказали в ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

Также на трассе Р-22 «Каспий» сделали плановый ремонт на трех участках протяженностью более 30 километров: с 805-го по 815-й, с 866-го по 876-й и с 949-го по 961-й километр федеральной автодороги. А на 5-километровом участке с 669-го по 674-й уложили защитный слой для лучшего сцепления колес с проезжей частью.

На федеральных трассах обновили путепровод через дорогу Михайловка Серафимович и мост через реку Пичугу. Отремонтировали левую половину моста через реку Ерзовку, сейчас работы идут на правой части. Завершить работы должны в 2022 году.

Кроме того, на строительстве обхода Волгограда собрали металлоконструкции для надвижки пролетов моста над руслом Волго-Донского канала. Там уже приступили к бетонированию плит проезжей части и устройству основания основного хода трассы. Идут работы и на втором этапе грандиозной стройки. До конца года должны завершить строительство обхода микрорайона Горьковский и 5-километровый участок московской трассы.