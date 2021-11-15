В Волгограде 16 ноября без электричества останутся 4 района

Во вторник электричества не будет в 4-х районах города Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются ежедневные плановые отключения электричества. Они происходят из-за ремонтных и профилактических работ в преддверии холодов. 16 ноября в областном центре без света останутся 4 района. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения во вторник не будет в Краснооктябрьском, Красноармейском, Советском и Ворошиловском районах.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. Лениногорской, 47-87, 48-84, ул. Староладожской, 51-87, 48-84, 84а, ул. Штурманской, 47-75, 76-82, ул. Шадринской, 13-21, 22-28.

В Советском районе с 9.00 до 17.00 обесточат следующие адреса: ул. Революционная, 3-31, 2, 6-14, 8а, 10а; ул. Полярная, 1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а; ул. Кабардинская, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а; ул. Монгольская, 3а, 7, 6а, 8; ул. Новосибирская, 3-17, 2-16, 16а.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 света не будет на улице Максимовский разъезд, 118-154, 144а, 145а, 119-157, 166-192, 167-193, 173а, 223, 225, 227, 228, 254, 254а.

В Краснооктябрьском районе отключения электричества будут масштабными, но непродолжительными, всего один час – с 14.00 до 15.00. Электроснабжения не будет по адресам: ул. Ермоловой, 1, 1/1, 2-12, 2/1, 4/3, 5, 7, 11, 17-39, 16-34, 18/1, 18/2, 18/3, 25/1, 25/2, 27/2, 29/1, 29/б, 30/1, 31/1, 31/2, 32/1, 34-40, 35/1, 35/2, 35/3; ул. Коммунаров, 15-21, 24-32, 30а, 33, 35, 36; ул. Краснодонцев, 1-7, 5а, 2-36, 9, 9/1, 10а, 11-33, 33а; ул. Хрустальная, 1а, 8-22, 15-29, 18а, 20а, 22а, 24а, 31-43, 49-55; пер. 1-й Еланский, 1-13, 2-12; пер. 2-й Еланский, 3, 5, 9, 9а, 11, 13, 4-10; ул. Еланская, 2-48, 7-15, 11а, 11/1, 13а, 13б, 19-25, 19а, 27-45, 47, 50; ул. Горловская, 1-7, 2-8, 12-36, 11-35; ул. Старобельская, 1-7, 2-8, 12-28, 13-27; ул. Сормовская, 3, 3а, 4, 10-20, 5-15, 26, 28а, 28, 30, 30а, 32-40, 19-35; ул. Москворецкая, 2-22, 22/1, 24-40; ул. Слуцкая, 1-7, 7а, 2-8, 12-34, 13-35; ул. Русская, 3; пер. Нижне-Амурский, 1-5, 2-8; ул. Нижне-Амурская, 2-26, 3-17; ул. Хользунова, 70-88, 94, 104-126, 126а; ул. Верхоянская, 1-49, 25а, 42; ул. Вогульская, 29-33, 26-28; ул. Аэрофлотская, 1-47, 2-22, 2а, 4а, 7/1, 7а, 48, 24-50; ул. Руднева, 2-28, 2а, 3-51, 8а, 30-46; ул. Триумфальная, 33, 39; ул. Тирольская, 12, ул. Магаданская, 19-35, 20-36; ул. Кузбасская, 20-36, 20а.