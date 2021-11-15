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Общество15 ноября 2021 13:47

16 ноября в Волгоградской области ожидаются ночные заморозки до -7

Днем воздух прогреется максимум до +4 градусов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко

Во вторник, 16 ноября, в Волгоградской области ожидается похолодание. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном ЦГМС. Жителям региона стоит утеплиться: после ночных морозов до -7 градусов днем будет всего -1…+4 тепла.

На территории области прогнозируют большие перепады температур. В темное время суток -2...-7, а днем -1...+4. Ветер достаточно сильный – местами порывы достигнут 14 метров в секунду. Возможны осадки в виде снега и дождя. В самом Волгограде переходы будут более плавными: ночью -2...-4, днем 0...+2. Синоптики обещают небольшие осадки.

Напомним, власти готовы к неблагоприятным погодным условиям. Дорожная техника уже вышла на дежурства, в случае снегопадов машины помогут предотвратить возможный коллапс на городских магистралях.