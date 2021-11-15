В Волгоградской области не падает заболеваемость ОРВИ

Заболевших меньше не становится. Фото: Евгения ГУСЕВА

Заболеваемость ОРВИ на 45-й неделе 2021 года в Волгоградской области осталась такой же, что была на нерабочей неделе ноября, - ниже уровня эпидемического порога на 7%. При этом количество заболевших детей снизилось на 6%. Гриппа в регионе нет, волгоградцы в основном заражаются метапневмовирусом, РС-вирусом и COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Лабораторными методами на прошедшей календарной неделе 2021 года подтверждена циркуляция вирусов негриппозной этиологии: метапневмовируса, РС-вируса, COVID-19. Вирусы гриппа не обнаружены, - рассказали в ведомстве.

Дети стали болеть меньше. По мнению санитарных врачей, причина тому долгие внеплановые каникулы. В целом на первой неделе ноября ограничения занятий ввели в 6 школах области.

По данным на 12 ноября 2021, прививки от гриппа сделали 846,8 тысячи человек или 34% населения Волгоградской области. Напомним, план вакцинации – не менее 60% жителей региона.