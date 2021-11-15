Коронавирус оказался смертельным для 37-летней волгоградки

За сутки от ковида скончались 34 волгоградца Фото: Екатерина СИМОХИНА

Страшные цифры смертности от коронавируса сохраняются в Волгоградской области. Ежедневно от ковида погибает более 30 волгоградцев. 15 ноября в регионе зафиксировали 34 смерти. COVID-19 продолжает быть опасным для людей любого возраста. За последние сутки самой молодой жертвой вируса стала 37-летняя волгоградка, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Еще четырем умершим – трем мужчинам и одной женщине – было от 53-х до 59-ти лет.

Также коронавирус оказался смертельным для девяти мужчин от 60-ти до 90 лет и 20-ти женщин, которым было от 61-го года до 65-ти лет. Погибшие проживали в Волгограде, Волжском, Среднеахтубинском, Урюпинском, Камышинском, Палласовском, Дубовском, Котельниковском, Светлоярском и Чернышковском районах.

Всего пандемия в Волгоградской области унесла жизни уже 4039 человек.