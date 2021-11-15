В Волгограде начался суд над экс-главой облкомприроды

Краснооктябрьский районный суд Волгограда начал рассматривать скандальное уголовное дело в отношении экс-председателя облкомприроды Виталия Сазонова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и максимальное наказание по статье – до 7 лет тюрьмы. Как сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, 15 ноября состоялось первое заседание.

Напомним, областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии был втянут в громкий скандал из-за многомиллионных мошенничеств при ликвидации свалок в Среднеатхубинском районе. Сазонов принимал в этом непосредственное участие, считают следователи.

- Прокурор огласил обвинительное заключение. Оглашены показания части свидетелей. Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября на 10-00, - уточнили в пресс-службе судов.