В районной больнице Волгоградской области назначили нового главного врача

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Урюпинской Центральной районной больнице назначили нового главного врача. Им стал Геннадий Сизов. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, он был назначен по рекомендации экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области.

Геннадий Сизов родился в Волгограде, в 2010 года окончил медицинский университет по специальности «Лечебное дело», ординатуру окончил по «Анестезиологии и реаниматологии», также прошел переподготовку по направлениям «Трансфузиология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2011 года Геннадий Сизов работал в Котельниковской ЦРБ врачом анестезиологом-реаниматологом, позже стал заместителем главврача больницы. В 2020 году возглавил ЦРБ Дубовского района Ростовской области.

Напомним, 16 сентября 2021 года скоропостижно скончался прежний главный врач Урюпинской Центральной районной больницы Владимир Макаров. Исполняющим обязанности руководителя медучреждения был Алексей Тиханин.