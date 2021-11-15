Под Волгоградом браконьеры застрелили двух косуль

Под Волгоградом поймали браконьеров. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два жителя Клетского района Волгоградской области рискуют получить серьезные сроки за незаконную охота в местном лесничестве. Ночью 11 ноября 31-летний и 37-летний браконьеры застрелили двух косуль, разделали их, но были застуканы егерем. Тот вызвал сотрудников правоохранительных органов. Полицейские нашли охотников в надувной лодке на Дону.

- Заметив полицейских, один из мужчин попытался избавиться от ружья, бросив его в реку. В ходе досмотра плавательного средства полицейские обнаружили две туши косули, а также 38 патронов. После в результате траления из воды было извлечено охотничье ружье марки ИЖ18 Е 12-калибра, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчины признали свою вину. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Также могут возбудить тело за оборот оружия.