В Волгограде 30% контактных с больными COVID-19 не соблюдают самоизоляцию

Нарушителям карантина грозят штрафы от 15 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградское управление Роспотребнадзора сообщило о результатах рейдов по контролю за соблюдением режима изоляции находившимися в контакте с заболевшими COVID-19. Как показала последняя проверка, соблюдают карантин лишь порядка 70% контактных лиц, у которых тоже может быть коронавирус. Остальным грозят солидные штрафы.

- В настоящее время управлением в отношении лиц, не соблюдавших режим изоляции, проводятся мероприятия по привлечению их к административной ответственности, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре.

Согласно требованиям санитарных врачей, контактные лица 1 категории должны соблюдать самоизоляцию в течение не менее 14 дней с момента последнего контакта. К ним относятся те, кто был в близком (на расстоянии менее 1,5 метра более 15-ти минут) и длительном (более 30 минут в закрытых помещениях) контакте с больным или инфицированным коронавирусом. Карантинщиков предупреждают, что за отказ от изоляции и медицинского наблюдения им грозит штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.