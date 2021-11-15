На должность главы Волгограда оставили только трех претендентов

Фото: пресс-службы гордумы.

В понедельник, 15 ноября, комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Волгограда провела первый этап конкурса. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе гордумы, на кресло главы города-героя претендовали семь человек, но лишь три прошли отбор. Заявки на участие подали гендиректор ООО «УК «Комфортный дом», Станислав Веселовский, Олег Дмитриев, депутат облдумы Александр Кузьмин, бизнес-леди Анна Манчуковская, врио Волгограда Владимир Марченко, глава Тракторозаводского района Игорь Романов, бизнесмен Михаил Фурманов.

Каждый должен соответствовать определенным требованиям: иметь высшее образование, знать законодательство, соответствовать ряду ограничении и требований (включая антикоррупционные). Конкурсная комиссия ознакомилась с документами кандидатов.

- По итогам рассмотрения существенные нарушения в документах были выявлены у четырех кандидатов. Остальные кандидаты, а именно: Манчуковская, Марченко и Романов - допущены к участию во втором этапе конкурса, который состоится 17 ноября, - сообщили в пресс-службе гордумы.

Через несколько дней кандидатов ждет второй этап конкурса.

- На этом этапе комиссия заслушает кандидатов и оценит их профессиональную подготовленность к замещению должности главы Волгограда, - отметил председатель конкурсной комиссии, председатель комитета Волгоградской областной Думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк.