Дорожная техника заступила на дежурство в Волгограде

КДМ готовы выйти на городские улицы. Фото: мэрия

В ближайшие сутки в Волгограде ожидается почти зимняя погода. Ночной морозец в сочетании с мокрым снегом и снегодождем может привести к транспортному коллапсу. Чтобы этого не произошло, муниципальные дорожные предприятия вывели на постоянное дежурство комбинированные дорожные машины, оборудованные для обработки дорог от снега и наледи, сообщили в мэрии.

- МУП «ДСЭР Советского района» и МБУ «Северное» направили на дежурство по 16 единиц спецтехники, которая готова при необходимости оперативно выдвинуться на уборку дорожного полотна, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Дорожники уверяют, что встретят непогоду во всеоружии. Техника готова, плюс к этому для обработки дорог от гололедицы заготовили около 60 тысяч тонн песко-соляной смеси. Запасы реагентов есть во всех районах Волгограда. Тем временем, автомобилистов просят сменить летнюю резину, не бросать машины у обочин и быть внимательными на дорогах.