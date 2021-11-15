В Волгограде следователя отправили на год в тюрьму за фальсификацию доказательств

Решение суда первой инстанции осталось в силе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд 15 ноября рассмотрел апелляцию бывшего старшего следователя отдела полиции №2 городского МВД. Суд первой инстанции осудил Павла Щербакова за фальсификацию доказательств по уголовному делу. 28-летний полицейский расследовал уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. Ему было необходимо допросить закупщика наркотиков. При этом на допрос свидетель не вызывался, но с 12 марта по 24 апреля 2019 года старший следователь составил от его имени протокол. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, Щербаков подписал сфальсифицированный протокол допроса свидетеля и приобщил его в качестве доказательства к материалам уголовного дела.

Во время судебного разбирательства стало известно, что свидетеля на допросе не было. Поэтому старший следователь стал сам фигурантом уголовного дела.

- Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по Краснооктябрьскому району Волгоград СУ СК России по Волгоградской области, - отметили в прокуратуре.

Щербаков признал вину. Краснооктябрьский районный суд наказал его лишением свободы сроком на 1 год в колонии общего режима. В течение двух лет ему запретили занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах. Бывший следователь не согласился с решением, которое прокуратура считала справедливым, и оспорил его. Однако Волгоградский областной суд оставил приговор без изменений, решение вступило в законную силу.