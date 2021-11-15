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Происшествия15 ноября 2021 9:34

Камеры видеонаблюдения сняли массовое ДТП в Волгограде

Микроавтобус проехал на красный свет и влетел в 2 иномарки
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 15 ноября в Ворошиловском районе Волгограда произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В 07.40 на улице Череповецкой 37-летний водитель микроавтобуса «Mercedes» решил проехать на красный свет на перекрестке с улицей Ростовской. Справа начала движение «Skoda Rapid», в которую влетел «Mercedes». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, от удара легковой автомобиль отбросило на «Toyota RAV4».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Инспекторы ГИБДД оформили материалы ДТП. В региональной полиции отметили, что происшествие утром не вызвало затруднений на Второй продольной магистрали. Столкновение автомобилей попало на камеру видеонаблюдения.