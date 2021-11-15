Камеры видеонаблюдения сняли массовое ДТП в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 15 ноября в Ворошиловском районе Волгограда произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В 07.40 на улице Череповецкой 37-летний водитель микроавтобуса «Mercedes» решил проехать на красный свет на перекрестке с улицей Ростовской. Справа начала движение «Skoda Rapid», в которую влетел «Mercedes». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, от удара легковой автомобиль отбросило на «Toyota RAV4».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Инспекторы ГИБДД оформили материалы ДТП. В региональной полиции отметили, что происшествие утром не вызвало затруднений на Второй продольной магистрали. Столкновение автомобилей попало на камеру видеонаблюдения.