Волжанин осудил компенсацию за травму сына в игровой комнате аэропорта Шереметьево

Облсуд принял позицию истца, чей ребенок получил травму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 15 ноября, Волгоградский облсуд взыскал с ООО «Шереметьево-ВИП» компенсацию морального вреда и штраф за травмированного в игровой комнате ребенка. Инцидент произошел 13 сентября в детской комнате бизнес-зала, куда родители привели шестилетнего сына поиграть. Мальчик прыгал в сухом бассейне и сломал ступню. Родители подали в суд, обосновав свою позицию тем, что на дне банально не было мягкого, ударопоглощающего покрытия. Первую инстанцию проиграли – отцу не удалось доказать, что бассейн не соответствовал нормам ГОСТа. А ответчик и вовсе переложил вину на родителей, которые якобы не смотрели за сыном. Пришлось обжаловать решение.

- Судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского областного суда с выводами районного суда не согласилась. Представленными доказательствами подтверждён факт получения несовершеннолетним травмы в момент пребывания в детской комнате ВИП-зала Международного аэропорта Шереметьево, - сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов.

Истец получил 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, также штраф в размере 50 тысяч. Решение вступило в законную силу.