Власти готовятся к ухудшению погодных условий в Волгоградской области

Коммунальные службы должны быть готовы к ликвидации снегопадов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области погода все больше становится зимней. Температура воздуха скачет от минусовой к плюсовой, ложатся туманы, в ближайшее время прогнозируются снегопады и дожди. Власти региона готовятся к ухудшению метеоусловий. 15 ноября на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров со своими заместителями обсудил работу всех служб в преддверии зимнего периода.

Неблагоприятная погода не должна повлиять на функционирование всех систем жизнедеятельности. Профильным службам было поручено обеспечивать бесперебойную работу инженерных коммуникаций, электросетей и объектов ЖКХ, а также контролировать проведение отопительного сезона. Муниципальные предприятия должны вовремя выполнять расчеты за коммунальные услуги.

На оперативном совещании было уделено внимание дорожной ситуации во время снегопадов и туманов. Проверят готовность общественного и служебного транспорта, школьных автобусов проверят к зиме. Дополнительный контроль большегрузов, пассажирских автобусов будет проводиться на въездах в область и постах ДПС, под особым вниманием должны быть организованные перевозки детей. Коммунальные службы должны быть готовы к борьбе со стихией и расчистке городских и региональных трасс.