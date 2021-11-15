В Волгограде в парке «50 лет Октября» увеличат прогулочную зону

В разных районах Волгограда продолжатся благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Событием для горожан стало обновление парка «50 лет Октября». Муниципалитет выбрал подрядчика для работ стоимостью 5,5 миллионов рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, за эти деньги поставят еще одну перголу, увеличат прогулочную зону и площадь освещения, увеличат число камер видеонаблюдения.

Напомним, преображение парка началось в 2019 году. За два года территория стала излюбленным местом для прогулок. В парке заменили плитку, сделали водопровод и озеленение, для любителей скейтодрома появилась специальная площадка, для велосипедистов дорожка, а для детишек – игровые аттракционы. Есть все для полноценного отдыха: парковая мебель, освещение, сцена для выступлений. Всего рабочие обновили участок площадью более 25 тысяч квадратов.