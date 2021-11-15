В Волгограде в реке Царице нашли тело мужчины

В Волгограде нашли тело мужчины. Фото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ

Утром 14 ноября в реке Царице на границе Ворошиловского и Дзержинского районов Волгограда подростки нашли тело мужчины. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в настоящий момент следователи проводят процессуальную проверку.

Личность мужчины установить было непросто – на нем были только рубашка и белье, никаких документов. Однако опытные следователи оперативно выяснили, что погибший – волгоградец, который с августа числился пропавшим без вести. Позже близкие его опознали. Они рассказали, что летом родственнику сделали серьезную операцию.

Тело отправили на экспертизу. Никаких признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили. Скорее всего, это был несчастный случай. Сотрудники СКР продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии.