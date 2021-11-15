В Волгограде до декабря продлили работу речных трамвайчиков до Культбазы

От волгоградского порта теплоход до Культбазы будет ходить еще 3 недели Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде продлили работу маршрута речных трамвайчиков до Культбазы. Водный транспорт будет ходить до 5 декабря, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на расписание на сайте Пассажирского порта города. Теплоходы будут ходить 4 раза в неделю, совершая остановку на пристани Щучий проран.

От Волгограда речные трамвайчики будут идти по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 07.45 и 14.30. От Щучьего прорана в эти дни транспорт будет отходить в 08.25 и 15.10, от Культбазы – в 08-55 и 15-40.

Напомним, с 9 ноября Волгоградский пассажирский порт перешел на зимний режим. Завершили работу 4 дачных маршрута речных трамвайчиков. Продолжает ходить транспорт от Волгограда до Культбазы, в круглогодичном режиме действует маршрут «Волгоград - Сарпинский».