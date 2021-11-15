Под Волгоградом в жестком столкновении двух иномарок пострадал ребенок

В ДТП пострадал ребенок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки, 14 ноября, на трассах Волгоградской области произошло пять аварий с пострадавшими. В результате жесткого столкновения двух иномарок в Ленинском районе серьезные травмы получила 8-летняя девочка. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, дорожное происшествие случилось в 10.11 часов на 60-ом километре дороги из Ленинска в сторону Волжского.

38-летний водитель «Шкода Октавия» разогнался и не успел притормозить перед едущим впереди «Фольксваген Кэдди». Мужчина грубо нарушил ПДД – не выдержал безопасную дистанцию. В итоге его маленькая пассажирка угодила в больницу.

- В результате ДТП 8-летняя пассажирка автомашины «Шкода» с травмами была доставлена в медицинское учреждение, уточнили в Главке.