В Волгограде на уличные новогодние украшения потратят 2,6 млн рублей

На украшение улиц Волгограда к Новому году потратят 2,6 миллиона. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

До Нового года полтора месяца, но в Волгограде уже активно готовятся к долгожданному празднику. Как стало известно «КП-Волгоград», власти города-героя потратят более 2,6 миллиона рублей на уличные украшения. Муниципальное автономное учреждение «Информационное агентство Волгограда» завершило две крупные закупки. Официальная информация опубликована на портале госзакупок.

В документах говорится, что стоимость первой закупки составляет 925 тысяч рублей. За эти деньги в Волгограде установят световую фигуру «Елочный шар» из металлического профиля. Светодиодный шар поставят в общественном месте, чтобы горожане могли наслаждаться атмосферой праздника и сделать фото на память. Вторая закупка обойдется в 1,7 миллиона. Их потратят на светящиеся фигуры «Подсвечники» (высота 2,5 метра), 4-метровую фигуру «Пара», «Ангел», «Цифра», «Свечи», «Рама».

Вся эта красота появится на улицах города-героя уже в декабре.