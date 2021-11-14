13 мужчин и 23 женщины умерли от ковида в Волгоградской области 14 ноября

За всю пандемию от ковида скончались 4005 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертность от коронавируса в Волгоградской области не снижается, 14 ноября вирус стал причиной смерти у 36 человек. Скончались 23 женщины, которым было от 53-х до 88-ти лет, и 13 мужчин в возрасте от 51-го года до 89-ти лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. 8 погибших от ковида проживали в Камышинском районе, умерли семеро жителей Волгограда и шестеро волжан.

Также жертвы коронавируса проживали в Еланском, Котовском, Палласовском, Городищенском, Дубовском, Жирновском, Нехаевском, Ольховском, Руднянском, Старополтавском, Среднеахтубинском и Урюпинском районах.

Отметим, всего за пандемию ковид стал причиной смерти у 4005 жителей Волгоградской области.