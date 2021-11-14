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Общество14 ноября 2021 17:21

МЧС предупредило о снеге и сильном ветре в Волгоградской области

Ухудшение погоды ожидается 15 ноября
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В понедельник днем в Волгограде пойдет снег с дождем

В понедельник днем в Волгограде пойдет снег с дождем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая неделя в Волгоградской области начнется с ухудшения погоды. Об этом волгоградцев предупредили в Главном управлении МЧС по региону. Как сообщили «КП-Волгоград» в спасательном ведомстве со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже ночью 15 ноября на территории области пойдет снег, днем будет снег с дождем от слабого до умеренного. В отдельных районах будет туман и изморозь. Также прогнозируется сильный северо-западный ветер, порывы которого составят 15-20 м/с.

В ночь с воскресенья на понедельник ожидается мороз. По области температура воздуха в ночные часы составит +2...-3º, при прояснении до -8º, днем +1...+6°. В Волгограде ближайшей ночью 0...-2°, днем пойдет снег с дождем при +2...+4°.