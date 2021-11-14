Волгоградца будут судить за хранение и продажу рогов краснокнижных сайгаков

Расследование уголовного дела завершилось Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Краснооктябрьского района Волгограда. Мужчина через интернет хотел продать рога сайгака, занесенного в Красную книгу. Это животное считается особо ценным и находится под охраной государства, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Мужчина разместил объявление, к которому прикрепил фотографии рогов краснокнижного сайгака.

В августе волгоградец попался во время продажи, когда получал 4 тысячи рублей за рога. Его задержали сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Обвиняемый признал вину в полном объеме и ознакомился с материалами дела, которое в ближайшее время окажется в суде. Он обвиняется по статье Уголовного кодекса «Незаконные приобретение, хранение и продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные с публичной демонстрацией». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.