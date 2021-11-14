В понедельник в Волгограде без электричества останутся 3 района

15 ноября в Волгограде света не будет в трех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде не завершились профилактические и ремонтные работы на электрооборудовании в преддверии холодов. Поэтому ежедневно в городе продолжаются плановые отключения света. 15 ноября электроснабжение будет отсоветовать в трех районах Волгограда. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричество в понедельник отключат в Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах.

В Ворошиловском районе без света оставят с 9.00 до 17.00 следующие адреса: улица Ленинградская, 131-137, 133а, 135а, 137а, 134-150, 140а, 144а; улица Чигиринская, 1-29, 6-12, 16-30, 31а, 33, 35, 35а; улица Вяземская, 20-54, 54а, 52а, 26а, 28а, 24а, 19-57, 19а, 25а, 28а, 37а, 39а, 49а; улица Радомская, 11-21, 15а, 6-10; улица Гродненская, 15а, 15; улица Кузнецкая, 105-113, 134-140, 138а, 142а, 144; улица Ельшанская, 130, 134, 134а, 125-139, 127а, 129а, 135а, 137а, 139/1; улица Калачевская, 42-54, 54а, 43-57, 53а; улица Радомская, 5-11, 23-27; улица Валдайская, 196а; улица Вяземская, 49; улица Кронштадская, 82-92, 71; улица Уржумская, 9, 11а, 11б, 13, 15, 15-31, 10-32.

В Красноармейском районе с 8.00 до 17.00 обесточат улицу Компасную, 75-85, 76-86, улицу Штурманскую, 77-85, 84-86, улицу Панферова, 9-33.

В Кировском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Сенная, 1-17; улица Песчаная, 2, 6-80; улица Травяная, 1-71, 2а-4; улица Ильмовая, 3, 4; улица Ореховая, 2. С 8.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами улицы Красноозерной, 23-43, 28-56, улицы Катальповой, 51-57а, улицы Шелковичной, 25-37, переулка Катальпового, 1-11, 4-10а.