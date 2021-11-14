Волгоградская областная дума рассмотрит ужесточение мер против COVID-19

Заседание в парламенте состоится 17 ноября. Фото: Волгоградская областная дума.

На ближайшем заседании Волгоградской областной думы 17 ноября депутаты рассмотрят подготовленные изменения в региональный Кодекс об административной ответственности. Поправки касаются увеличение штрафов за нарушения ограничительных мер, направленных на нераспространение коронавируса.

В случае принятия депутатами поправок, в Кодексе появится статья 14.15. Она введет наказание за нарушение постановления губернатора для граждан и предпринимателей. Жители региона, которые не будут соблюдать ограничительные меры, в том числе самоизоляцию, будут штрафоваться на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, за повторное нарушение наказание составит 3-5 тысяч рублей. Должностные лица будут получать штрафы в размере 10-30 тысяч рублей, если их поймают во второй раз, то наказание составит от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица будут наказываться на 100-300 тысяч рублей, при повторном несоблюдении ограничительных мер – на 300-500 тысяч рублей.

Кодекс также может быть дополнен списком чиновников и представителей различных ведомств, которые смогут составлять протоколы об административных нарушениях. Новые ужесточения, по мнению властей, должны эффективность ограничительных требований по коронавирусу и снизить распространение вируса.

С докладом о проекте закона на заседании регпарламента 17 ноября выступит председатель думского комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк. Он является автором изменений в областной Кодекс вместе с депутатами Сергеем Булгаковым, Евгением Кареликовым и Натальей Семеновой.