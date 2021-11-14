В Волгограде почти за миллиард рублей построят новое здание Арбитражного суда

В Волгограде был объявлен аукцион по поиску подрядчика строительства нового здания Арбитражного суда региона. Его хотят возвести почти за миллиард рублей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок, начальная стоимость работ оценивается в 982 миллиона 467 тысяч рублей.

Аукцион будет проходить в закрытом режиме, заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 14 декабря 2021 года. 17-го числа состоятся сами торги. Заказчиком строительства здания выступает Арбитражный суд Волгоградской области. После подписания контракта подрядчику перечислят аванс в размере 20% от всей стоимости работ. Деньги на возведение здания будут потрачены из федерального бюджета (в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021-2023 годы).

Известно, что новое здание Арбитражного суда появится в Ворошиловском районе на улице Одесской, рядом находится жилая застройка улиц Циолковского и Самарской. Сейчас Арбитражный суд находится в центре Волгограда по адресу улица 7-я Гвардейская, 2.