В Волгограде скончался известный фотограф эротики Григорий Галицын

Фото: vk.com/galitsinnews

В Волгограде скончался известный фотограф Григорий Галицын. 63-летний мужчина умер в реанимации 25-й больницы. О его гибели в социальных сетях написали знакомые Григория Галицына.

- Сегодня я узнал, что он скончался в реанимации 25 больницы. Скончался в субботу (время, когда собирался «Огонек» волгоградских фотографов) – сообщил в Facebook знакомый фотографа Станислав Асеев.

Фотоработы Григория Галицына публиковались не только в России, но и за рубежом.

- Получив художественное образование, он занимался фотографией. Масштабов нашего города и страны ему было мало, и он работал в Европе. Чего-то добился, получал награды на фотовыставках, издавал альбомы. Не скажу, что был поклонником его творчества, у меня другое видение. Но имя, свое имя у него было. Уходит эпоха, - написал знакомый Григория Галицына

Фотограф занимался съемками откровенного контента для взрослых, снимал он в Волгограде и Москве. Дошло это до скандала, на него вместе с супругой завели уголовное дело за распространение порнографии, дошло до ареста. После всех разбирательств фотограф вместе с семьей решил переехать из крупного города. Вместе с женой и тремя детьми он обосновался в селе Мариновка Калачевского района, где стал заниматься фермерством.