В Волгограде ищут двух бесследно пропавших жителей

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Волгограде идут поиски двух бесследно пропавших жителей. В субботу, 13 ноября, ушла из дома и не вернулась Тамара Овсянникова. 77-летняя пенсионерка не выходит на связь. Как рассказали «КП-Волгоград» в поисковом отряде «Лиза Алерт», рост женщины 153 сантиметр, она нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. В день пропажи она была в темно-коричневом пальто, черных брюках, черных полусапогах, черной шапке с белым узором.

Четвертые сутки в Волгограде ищут Виктора Юрина. О местонахождении 45-летнего мужчины неизвестно с 10 ноября. Рост волгоградца 175 сантиметров, у него худощавое телосложения, темно-русые волосы и зеленые глаза. Был одет в черный костюм с карманами, свитер камуфляжной расцветки, черных ботинках на шнурках и черной кепке из кожзаменителя.

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры просят волгоградцев, кому что-либо известно о Тамаре Овсянниковой или о Викторе Юрине, позвонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.