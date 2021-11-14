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Происшествия14 ноября 2021 10:15

Под Волгоградом в ДТП пострадали 3 человека, в том числе ребенок

Одна из двух столкнувшихся машин выехала на встречку
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Госпитализация потребовалась всем пострадавшим

Госпитализация потребовалась всем пострадавшим

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области накануне, 13 ноября, в ДТП пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Авария произошла в 13.40 в Михайловке. 35-летний водитель на «Ладе Приора» на улице Украинской не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. На встречке отечественная легковушка ударилась с «Chevrolet Lanos», за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате происшествия пострадали 3 человека, которые находились в иномарке. В больницу увезли водителя, 13-ти летнего мальчика и 38-летнего пассажира.