Под Волгоградом в ДТП пострадали 3 человека, в том числе ребенок

Госпитализация потребовалась всем пострадавшим Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области накануне, 13 ноября, в ДТП пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Авария произошла в 13.40 в Михайловке. 35-летний водитель на «Ладе Приора» на улице Украинской не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. На встречке отечественная легковушка ударилась с «Chevrolet Lanos», за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате происшествия пострадали 3 человека, которые находились в иномарке. В больницу увезли водителя, 13-ти летнего мальчика и 38-летнего пассажира.