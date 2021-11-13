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Общество13 ноября 2021 17:07

С мокрого снега и метели начнется новая неделя в Волгограде

Уже во вторник ударят морозы до -4 в городе и до -7 в области
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Мокрый снег будет идти в понедельник.

Мокрый снег будет идти в понедельник.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцев ждет похолодание в начале рабочей недели. В понедельник, 15 ноября в городе будет идти снег, а по области синоптики Волгоградского ЦГМС обещают и вовсе метели. По прогнозу уже во вторник ночью температура воздуха в Волгограде опустится до -4, а в районах области – до -7.

Это воскресенье, 14 ноября – последний шанс прогуляться по относительно теплой и сухой погоде. В завтрашний выходной синоптики осадков не прогнозируют, днем воздух прогреется до +6. Подпортит ситуацию ветер, который будет дуть с северо-запада. Он и принесет в регион снег.

Во понедельник ветер усилится, обещают порывы до 16 метров в секунду. Уже в понедельник ночью будет 0, так что волгоградским автолюбителям стоит в выходные заняться сменой резины на своих авто. На следующей неделе ездить на летней резине будет небезопасно.

Температура воды в Волге сейчас даже выше, чем температура воздуха. В районе речпорта сейчас вода +8.