В Волгограде двое ранены в ДТП с участием троллейбуса и двух легковушек

Авария случилась на Дворце Спорта. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП случилось в субботу, 13 ноября днем в Краснооктябрьском районе напротив Дворца спорта. 31-летний водитель на ВАЗ-2111 ехал по проспекту Ленина со стороны центра города в направлении Красного. Не справившись с управлением, он протаранил троллейбус, который высаживал пассажиров на остановке. От удара легковой автомобиль закрутило и вынесло на встречку, где ВАЗ столкнулся еще и «Опелем». За рулем иномарки ехал 63-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, с места аварии в больницы города увезли обоих водителей легковушек. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.