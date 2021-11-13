Волгоградский «Ротор» потерпел поражение в Астрахани

Волгоградцы больше владели мячом (на 2%), но нанесли 0 ударов в створ ворот. Фото: ФК "Волгарь" Астрахань.

Со счетом 2:0 завершилась встреча «Волгаря» и «Ротора» в Астрахани. Астраханский клуб хотя и считается аутсайдером ФНЛ, одержал третью победу подряд, в то время как волгоградцы – второе подряд поражение. Несмотря на отличную поддержку болельщиков, которые большим составом приехали поболеть за команду в соседний город, «Ротор» не смог их ничем порадовать.

Оба гола астраханцы забили в конце таймов. На 39-й минуте в конце первого отрезка игры гол в ворота волгоградцев забил Алексей Павлишин, второй мяч на 90-й минуте отправил в ворота волгоградской команды Данила Козлов. По статистике игра была равной, «Ротор» даже больше владел мячом – 51% игрового времени. Больше было и точных передач. А вот ударов в створ – 0. У «Волгаря» же было 10 ударов в створ и два гола.

«Ротор» уже опустился на 16 место, за 22 игры набрав всего 24 очка, у Волгаря положение еще более печальное – пока он на 18-м месте из 20-ти. Следующую игру сине-голубые проведут дома. В среду на «Волгоград Арене» команда принимает липецкий «Металлург». Игра состоится в 16.00 17 ноября, вход по QR-кодам, билеты уже в продаже.

Напомним, накануне "Ротор" проиграл на выезде в Хабаровске, после чего поползли слухи об отставке главного тренера команды Дмитрия Хохлова. Но в тот раз они не подтвердились, наставник не стал писать заявление, его отставку опроверг и гендиректор клуба Андрей Рекичинский.